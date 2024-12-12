Президент Владимир Зеленский не имеет права представлять народ Украины после своего отказа от перемирия в боевых действиях на Рождество. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Он не имеет права представлять украинский народ! Мы хотим мира!» — подчеркнула она.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на своей странице в социальной сети Х, что Зеленский отверг предложение установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными.

При этом депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что отказ Зеленского от предложения Венгрии остановить боевые действия на Рождество является кощунством.

Ранее в FT указали на нехватку у ВСУ оружия, несмотря на мольбы Зеленского.