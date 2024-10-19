На Украине решили бороться с блогерами и СМИ, пишущими о насильственной мобилизации

Украинские правоохранительные органы будут возбуждать уголовные дела на средства массовой информации (СМИ) и блогеров, в материалах которых сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) обвиняются в незаконных действиях. Об этом сообщили в Сухопутных войсках Украины.

Там отметили, что в соцсетях часто публикуются материалы, которые представляют собой искаженную и непроверенную информацию о деятельности военкомов, цель которой — дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и сорвать мобилизацию. В ведомстве напомнили, что распространение таких сведений подпадает под уголовную ответственность по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Правоохранительные органы будут проверять обвинения в адрес сотрудников ТЦК со стороны граждан, СМИ и интернет-блогеров, добавили в Сухопутных войсках.

15 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал средства массовой информации придерживаться официальных источников при освещении мобилизации и избегать непроверенной и эмоционально окрашенной информации из соцсетей. Регулятор подчеркнул, что СМИ не должны провоцировать негативное отношение к мобилизации и демонизировать деятельность ТЦК.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине. Кроме того, они начали устраивать облавы на городских рынках Украины. Сообщалось, что мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов.

Ранее на Украине назвали причину массовых облав сотрудников военкоматов.