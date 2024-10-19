Следствие нашло похищенный у МО комплекс объектов недвижимости в Подмосковье

В Балашихе был обнаружен имущественный комплекс из 15 объектов недвижимости, который был похищен у Министерства обороны России при реализации процедуры банкротства компании «Строительное управление Московского региона». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

В ведомстве подчеркнули, что стоимость обнаруженной недвижимости составляет более 244 млн рублей. Комплекс похитили во время организации подложных торгов в 2019–2021 годах.

В хищении подозревают экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, а также бывших конкурсных управляющих «Строительного управления Московского региона» Алексея Асташкина и Евгения Попова. Всех троих арестовали по обвинению в статье Уголовного кодекса России «совершение мошенничества в особо крупном размере».

До этого по аналогичной статье военные следственные органы возбудили уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств при исполнении гособоронзаказа в отношении сотрудников «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца» («АО РТИ»).

Ранее была названа сумма ущерба по делу о космических контрактах Минобороны.