Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следствие нашло похищенный у МО комплекс объектов недвижимости в Подмосковье

В Балашихе обнаружили похищенный у МО РФ комплекс из 15 объектов недвижимости

close
РИА Новости

В Балашихе был обнаружен имущественный комплекс из 15 объектов недвижимости, который был похищен у Министерства обороны России при реализации процедуры банкротства компании «Строительное управление Московского региона». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

В ведомстве подчеркнули, что стоимость обнаруженной недвижимости составляет более 244 млн рублей. Комплекс похитили во время организации подложных торгов в 2019–2021 годах.

В хищении подозревают экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, а также бывших конкурсных управляющих «Строительного управления Московского региона» Алексея Асташкина и Евгения Попова. Всех троих арестовали по обвинению в статье Уголовного кодекса России «совершение мошенничества в особо крупном размере».

До этого по аналогичной статье военные следственные органы возбудили уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств при исполнении гособоронзаказа в отношении сотрудников «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца» («АО РТИ»).

Ранее была названа сумма ущерба по делу о космических контрактах Минобороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами