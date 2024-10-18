Кузбассовец прокатил на капоте пристава, который арестовывал его машину

В Киселевске местный житель напал на двоих сотрудников правоохранительных органов: судебного пристава и инспектора ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. В отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК РФ.

Инцидент произошел 18 октября на улице Гормашевской. Пристав занимался арестом машины нарушителя, но тот, не согласившись с действиями госслужащего, попытался оказать ему сопротивление. В результате пристав оказался на капоте авто и некоторое время ехал так по улицам города, пока водитель грузового авто не перекрыл ему путь. Тогда нарушитель попытался сдать назад и наехал на сотрудника Госавтоинспекции, который преследовал мужчину, чтобы пресечь его действия.

В результате мужчину задержали сотрудники полиции. Двоим правоохранителям потребовалась медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Башкортостане агрессивный мужчина напал с ножом на полицейских.