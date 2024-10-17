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Жену политика Гозмана отправили под домашний арест

Мосгорсуд отправил под домашний арест жену политика Гозмана

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Московский городской суд отправил жену президента общественного движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) Марину Егорову под домашний арест. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

По данным RT, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в составе организованной группы. Журналисты сообщают, что Егорова пыталась вывезти различный антиквариат из России в Италию, где сейчас живет ее муж. При этом сам Гозман выступал как один из организаторов операции.

Подозреваемым по этому делу грозит до семи лет лишения свободы.

В июле Гагаринский районный суд столицы объявил приговор в отношении Леонида Гозмана. Его признали виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. В результате суд назначил политику наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев.В феврале он был заочно арестован.

Ранее прокуратура обжаловала заочный приговор политику Гозману.

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