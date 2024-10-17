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В США приговорили к 38 годам бывшего министр безопасности Мексики

Экс-министр безопасности Мексики Гарсия Луна получил в США 38 лет тюрьмы

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Brennan Linsley/AP

Экс-министр общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луна, возглавлявший в том числе борьбу с наркокартелями, был приговорен в США к 38 годам лишения свободы за получение взяток от торговцев наркотиками. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Гарсия Луна занимал ряд руководящих постов в мексиканских правоохранительных органах. С 2001 по 2006 год он возглавлял Федеральное агентство расследований, а затем шесть лет был министром общественной безопасности. Чиновник в значительной степени сделал себе имя на борьбе с коррупцией в полицейских рядах. В частности, он написал на эту тему несколько книг.

После ухода в отставку Гарсия Луна перебрался в США, где в 2019 году был арестован по обвинению в получении взяток от наркокартелей, в том числе и от печально известного лидера картеля «Синалоа» Хоакина Коротышки Гусмана.

Прокуратура требовала приговорить экс-чиновника к пожизненному заключению, однако суд ограничился 38 годами лишения свободы. В свою очередь, адвокаты Гарсии Луны утверждали, что члены наркокартелей оговорили их подзащитного, а поэтому достаточно лишь срока заключения в 20 лет.

26 мая сообщалось, что Мексика выдала США Нестора Исидро Переса Саласа, одного из главарей наркокартеля «Синалоа».

Ранее в Колумбии задержали самого разыскиваемого главаря наркокартеля.

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