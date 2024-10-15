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Власти Украины заявили об уничтожении 90% тепловой электрогенерации

Шмыгаль: 90% тепловой электрогенерации Украины уничтожено или повреждено

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Victor Vizu/Wikipedia

На Украине уничтожено или повреждено почти 90% тепловой электрогенерации. Об этом в своем Telegram-канале написал глава правительства страны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль уточнил, что в связи с этими обстоятельствами «особенно уязвимы города, которые зависят от крупных теплоэнергетических станций».

«Наша цель - дать этим общинам альтернативные источники поставок тепла и электричества», — написал он.

В этот же день Шмыгаль заявил, что для прохождения отопительного сезона в хранилища Украины закачано достаточно газа. По его словам, накопленных 12,2 миллиарда кубометров газа должно хватить для грядущего отопительного сезона. Также он отметил, что все девять энергоблоков АЭС, доступных для использования правительством Украины, в настоящее время работают на полную мощность.

2 октября сообщалось, что США передадут Украине $1 млрд на поддержку энергетики и гуманитарные цели. Из выделенных средств $825 млн пойдут на подготовку энергетического сектора Украины к зиме, а $275 млн — на гуманитарную помощь.

Ранее на Украине подсчитали экономические потери от СВО.

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