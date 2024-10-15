В Севастополе владелец пункта выдачи заказов торговал наркотиками на работе

В Севастополе в сбыте марихуаны обвиняют хозяин пункта выдачи заказов маркетплейса. Об этом сообщает «МВД Медиа».

При обыске в подсобке пункта были найдены полимерный пакет с веществом растительного происхождения, весы, мобильный телефон и 190 тысяч рублей наличными.

По результатам экспертизы установлено, что в пакете находилось 600 граммов марихуаны. Задержанный заявил, что наркотиком торговать не собирался, а приобрел его для личного употребления. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону сотрудники Южного таможенного управления выявили контрабанду запрещенных веществ из Германии под видом сырья для изготовления БАДов. Ростовчанина задержали. В ходе обыска у него нашли еще 2,5 кг наркотических веществ, которые тот планировал сбывать через маркетплейсы.

Ранее во Владимирской области семью задержали за производство марихуаны.