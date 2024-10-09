Захарова обратилась к Богу благодарностью за российских пранкеров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Бога за работу пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова), по результатам которой становится понятно, о чем думают западные элиты. Об этом сообщает издание »Абзац».

«Слава Богу, есть такие люди, как Вован и Лексус», — заявила Захарова.

Представитель российского дипломатического ведомства добавила, что благодаря трудной и самоотверженной работе пранкеров Россия и россияне могут узнать реальный ход мыслей западных элит. Захарова отметила также, что высказывания многих попавшихся на пранках западных политиков находятся «за гранью морали».

До этого российские пранкеры, известные под псевдонимами Вован и Лексус, пообщались от лица Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) с членами Всемирного боксерского совета (WBC).

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