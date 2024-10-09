Россиян предупредили о шпионских программах под видом медицинских файлов

Программное обеспечение (ПО) для шпионажа и получения данных с гаджетов стали распространять под видом медицинских файлов. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Мошенники распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов», — говорится в сообщении.

На устройство потенциальной жертвы загружается фейковая выписка из амбулаторной карты. Вместе с этим на устройстве идет скрытая установка загрузчика, а после — «агента шпионажа».

Этот «агент» дает хакерам возможность удаленно выполнять команды на устройстве пользователя и выгружать данные оттуда, подчеркнули в МВД.

9 октября Роскачество заявило, что провело исследование, которое показало, что 77% приложений для вызова такси в России небезопасны для пользователей.

Ранее аналитики зафиксировали массовое возобновление хакерских атак на Россию.