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Россиян предупредили о шпионских программах под видом медицинских файлов

МВД: мошенники распространяют ПО для шпионажа под видом медицинских файлов

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Shutterstock

Программное обеспечение (ПО) для шпионажа и получения данных с гаджетов стали распространять под видом медицинских файлов. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Мошенники распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов», — говорится в сообщении.

На устройство потенциальной жертвы загружается фейковая выписка из амбулаторной карты. Вместе с этим на устройстве идет скрытая установка загрузчика, а после — «агента шпионажа».

Этот «агент» дает хакерам возможность удаленно выполнять команды на устройстве пользователя и выгружать данные оттуда, подчеркнули в МВД.

9 октября Роскачество заявило, что провело исследование, которое показало, что 77% приложений для вызова такси в России небезопасны для пользователей.

Ранее аналитики зафиксировали массовое возобновление хакерских атак на Россию.

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