Оскорблявший христиан чеченский учитель извинился за свое поведение

Житель Чечни Мансур Жабраилов, который до недавнего времени работал школьным учителем, публично извинился за то, что оскорблял христиан. Репортаж, в котором фигурируют кадры с извиняющимся Жабраиловым, опубликовал телеканал «Грозный».

«Отвечая тем людям, которые недобросовестно вели полемику против моей религии, оскорбляли, я, отвечая этим людям, забылся, что я этим мог оскорблять этих людей, которые к этому непричастны», — попытался объясниться Жабраилов.

Судя по репортажу, с мужчиной уже работают правоохранители. Сам он заявил, что готов понести ответственность за свои слова.

Информация о том, что в Чечне учитель физкультуры и химии оскорбляет христианство, распространилась в СМИ в сентябре. В своих публикациях в соцсетях он называл Иисуса «греческим гуманоидом», а христиан — «троебожниками».

По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмеда Дудаева, во второй половине сентября Жабраилова уволили из школы и задержали. Отмечалось, что высказывания мужчины проанализирует религиоведческая экспертиза в Ставрополе.

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