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Вылет самолета в Москву задержали из-за сообщения о бомбе

Вылет самолета из Екатеринбурга был сорван из-за сообщения о минировании

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РИА «Новости»

Вылет самолета из Екатеринбурга был сорван из-за фразы пассажира «мы все сейчас взорвемся». Подробности приводит Telegram-канал «Авиаторщина».

В момент, когда воздушное судно уже было готово к взлету, пассажир Юрий сообщил бортпроводникам, что самолет заминирован. Пассажиров высадили в здание аэровокзала для повторного досмотра самолета и багажа.

После того, как в аэропорт прибыли полицейские, Юрий рассказал им, что подсмотрел в телефоны людей, сидевших рядом. Увиденное им на экранах и вызвало подозрения. Что именно напугало пассажира — на данный момент неизвестно.

В результате задержки рейса самолет вылетел спустя только два часа.

До этого сообщалось, что более 150 российских туристов около суток не могут улететь из Москвы в Анталью. С аналогичными проблемами столкнулись россияне в Турции, а также в Санкт-Петербурге. Проблемы возникли из-за задержки рейсов Turkish Airlines.

Ранее мужчина открыл аварийный люк самолета во время задержки рейса в Пулково.

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