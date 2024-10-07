В Крыму сообщили о возможных перебоях с водой в Феодосии

Перебои с водой, частичное или полное ее отсутствие может быть в Феодосии в связи с пожаром на нефтебазе. Об этом сообщается в Telegram-канале госпредприятия «Вода Крыма».

«В связи с ЧС техногенного характера, в системе водоснабжения пгт. Приморский, с. Береговое, Ближние Камыши снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды», — говорится в публикации.

Уточняется, что подвоз воды организован.

Несколькими часами ранее первый замминистра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин заявил, что Крым полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, дефицита не наблюдается.

Возгорание на нефтебазе в Крыму началось утром 7 октября. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Также в город выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Ткаченко сообщил, что в связи с произошедшим пожаром движение транспорта на двух улицах в городе Феодосии перекрыли. Ограничения коснулись улиц Геологической и Федько. Машинам запретили въезжать на участки дорог, которые находятся между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом. Введен режим ЧС.

В результате атаки на нефтебазу в крымской Феодосии три человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что из Феодосии эвакуируют около 300 человек после возгорания на нефтебазе.