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Стая бродячих собак напала на трех школьников в Иркутской области

В Иркутской области трое детей пострадали от нападения стаи собак

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В городе Бодайбо Иркутской области трое несовершеннолетних пострадали от нападения стаи бродячих собак, псы напали на двух девочек и мальчика. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 4 октября во дворах жилых домов по улице Урицкого. Две девочки шести и 15 лет и 12-летний мальчик шли утром в школу, когда на них набросились агрессивные псы. Несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура, сотрудники ведомства дадут оценку исполнению местными органами власти законодательства об ответственном обращении с животными и защите прав несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что собака без намордника и поводка укусила ребенка за лицо во Владивостоке. Девочку доставили в медицинское учреждение, где врачи зашивали ей раны. Хозяйку собаки, которая напала на девочку, удалось найти через записи камер видеонаблюдения. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее в Ростовской области заводчица, ее мать и бабушка пострадали из-за агрессивных собак.

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