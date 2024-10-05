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Сотни европейцев покинули Ливан после начала операции Израиля

Нидерланды эвакуировали 185 своих подданных из Ливана

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Нидерланды эвакуировал 185 своих подданых и граждан других государств из Ливана после начала операции Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел королевства Каспара Велдкампа.

«Наш первый репатриационный рейс из Ливана только что приземлился в Эйндховене, Нидерланды. На борту были 185 человек, в том числе несколько человек из Бельгии, Ирландии и Финляндии», — заявил Велдкамп.

Практически одновременно с Нидерландами об эвакуации более 250 британских подданных и граждан других стран сообщили в министерстве иностранных дел Британии. При этом в МИДе страны также заявили, что всем желающим эвакуироваться необходимо немедленно зарегистрироваться на эвакуационные рейсы из страны или воспользоваться другими маршрутами.

До этого спецборт МЧС России Ил-76 с 60 российскими гражданами прибыл из Ливана в подмосковный аэропорт Жуковский.

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.

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Операция Израиля в Ливане
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