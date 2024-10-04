Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожилой путешественнице удалось пролететь через всю Европу, не имея билета на самолет

Безбилетница села на международный рейс и потерялась в итальянском аэропорту

close
Global Look Press

Пожилая женщина-безбилетница по ошибке попала на рейс и прилетела из Копенгагена в Пизу, сообщает Newsweek.

По данным издания, 9 сентября пенсионерка прибыла в столицу Дании из Дохи рейсом Qatar Airways, а затем отстала в аэропорту от своих родных и беспрепятственно проникла на борт самолета авиакомпании Ryanair, вылетавшего тем утром в Пизу.

Никто из сотрудников службы безопасности не проверил ее посадочный талон, в результате чего женщина оказалась в итальянском городе, в то время как родные искали ее в датском аэропорту.

Когда путешественница приземлилась, она вновь потерялась, но на этот раз была замечена правоохранителями. Сообщается, что местная полиция узнала об инциденте и оказала женщине помощь в ее воссоединении с семьей.

После случившегося представитель аэропорта Копенгагена заявила, что теперь процедуры проверки пассажиров станут более жесткими. В результате начатых проверок выяснилось, что пассажирка не намеренно пробралась на рейс, а причиной ЧП стал «сбой на выходе на посадку».

Ранее супружеская пара оказалась в Каунасе вместо Барселоны из-за ошибки авиакомпании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами