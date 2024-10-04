Пожилой путешественнице удалось пролететь через всю Европу, не имея билета на самолет

Пожилая женщина-безбилетница по ошибке попала на рейс и прилетела из Копенгагена в Пизу, сообщает Newsweek.

По данным издания, 9 сентября пенсионерка прибыла в столицу Дании из Дохи рейсом Qatar Airways, а затем отстала в аэропорту от своих родных и беспрепятственно проникла на борт самолета авиакомпании Ryanair, вылетавшего тем утром в Пизу.

Никто из сотрудников службы безопасности не проверил ее посадочный талон, в результате чего женщина оказалась в итальянском городе, в то время как родные искали ее в датском аэропорту.

Когда путешественница приземлилась, она вновь потерялась, но на этот раз была замечена правоохранителями. Сообщается, что местная полиция узнала об инциденте и оказала женщине помощь в ее воссоединении с семьей.

После случившегося представитель аэропорта Копенгагена заявила, что теперь процедуры проверки пассажиров станут более жесткими. В результате начатых проверок выяснилось, что пассажирка не намеренно пробралась на рейс, а причиной ЧП стал «сбой на выходе на посадку».

Ранее супружеская пара оказалась в Каунасе вместо Барселоны из-за ошибки авиакомпании.