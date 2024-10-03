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Организатор и соучастники теракта в «Крокусе» находятся не в России

ТАСС: организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за рубежом

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Denis Voronin/Moscow News Agency/Handout via Reuters

В настоящее время организатор теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» и его соучастники скрываются за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, обусловленную в том числе международным характером совершенного преступления и нахождением организаторов и соучастников преступлений за пределами Российской Федерации», — говорится в документах.

Из материалов дела следует, что следствию необходимо провести дополнительные следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также иных лиц, причастных к теракту.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В тот день несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар.

2 октября фигуранты дела о теракте дали показания друг против друга. Им вновь продлили арест, чтобы они не могли оказывать давление и угрожать свидетелям и другим соучастникам. Следствие продлится как минимум до 22 декабря, а в деле могут появиться новые подозреваемые, поскольку фигуранты активно сотрудничают со следователями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Крокус групп» начал выплаты пострадавшим в теракте.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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