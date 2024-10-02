Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге под стражу заключили главу отдела кадров больницы по делу о хищении

В Петербурге главу отдела кадров больницы арестовали за хищение

close
Depositphotos

В Петербурге под стражу отправили начальника отдела кадров городской больницы №20. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, вместе с другими сотрудниками учреждения, женщина занималась хищением бюджетных средств. В больницу устраивали людей, но фактически новые сотрудники на работу не выходили. Тем не менее, они якобы получали зарплату.

Всего на счета фиктивно трудоустроенных перечислили не менее 344 миллиона рублей. Все эти деньги, как полагают в ведомстве, начальница отдела кадров вместе с другими сотрудниками похитила.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 30.11.2024», – сообщается в публикации.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

Накануне по делу о хищении миллиарда рублей всего задержали 35 сотрудников городской больницы, среди них не только начальница отдела кадров, но и главный бухгалтер, несколько заместителей главврача.

Ранее во Владивостоке возбуждено дело о хищении 20 млн рублей на питании для военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами