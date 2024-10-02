В Петербурге под стражу заключили главу отдела кадров больницы по делу о хищении

В Петербурге под стражу отправили начальника отдела кадров городской больницы №20. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, вместе с другими сотрудниками учреждения, женщина занималась хищением бюджетных средств. В больницу устраивали людей, но фактически новые сотрудники на работу не выходили. Тем не менее, они якобы получали зарплату.

Всего на счета фиктивно трудоустроенных перечислили не менее 344 миллиона рублей. Все эти деньги, как полагают в ведомстве, начальница отдела кадров вместе с другими сотрудниками похитила.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 30.11.2024», – сообщается в публикации.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

Накануне по делу о хищении миллиарда рублей всего задержали 35 сотрудников городской больницы, среди них не только начальница отдела кадров, но и главный бухгалтер, несколько заместителей главврача.

Ранее во Владивостоке возбуждено дело о хищении 20 млн рублей на питании для военных.