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Мигрант пытался изнасиловать 53-летнюю сотрудницу подмосковной библиотеки

mk.ru: в Подмосковье иностранец пытался изнасиловать сотрудницу библиотеки

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Ленинском городском округе Подмосковья иностранец напал на соседку-библиотекаря и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в ЖК «Пригород Лесное», местная жительница, сотрудница одной из библиотек, возвращалась домой с работы и подверглась нападению неизвестного. Мужчина набросился на прохожую и попытался ее изнасиловать.

Потерпевшая сумела отбиться от нападавшего и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По подозрению в нападении задержан 42-летний житель этого же ЖК, уроженец Узбекистана. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Перми пьяный гражданин Узбекистана попытался изнасиловать женщину и получил срок. Мужчина выбрался с другими иностранцами на берег реки, где компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент он попытался надругаться над 32-летней россиянкой, но очевидцы его остановили. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к лишению свободы на четыре года.

Ранее в Смоленской области вор-домушник пытался изнасиловать пенсионерку.

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