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Россиянин в погоне за заработком инвестировал в мошенников 1,6 млн рублей

В Брянской области мужчина инвестировал в мошенников 1,6 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Брянской области мужчина, который желал быстро заработать, инвестировал сбережения в мошенников. Об этом сообщает «Стрела».

По информации издания, житель Бежицкого района города связался с «экспертом», который посоветовал ему инвестировать сбережения, обещая при этом заработок. Россиянин поверил аферисту и отправил более 1,6 млн рублей из собственных сбережений на указанные злоумышленником счета.

Когда брянец отдал накопления, «эксперт» перестал выходить с ним на связь. Обещанной прибыли от инвестиций россиянин не получил.

До этого мошенники вынудили пенсионерку из Тверской области продать свою единственную квартиру, напугав ее статьей за помощь украинским войскам.

Ранее в России таксист спас деньги пенсионерки от мошенников.

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