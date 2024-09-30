Союз пенсионеров оценил идею о передаче россиянами пенсионных баллов родителям

Идея депутатов Госдумы разрешить россиянам передавать родителям свои пенсионные баллы может стать дополнительной мерой поддержки старшего поколения. Это полезная инициатива, которую нужно реализовать, заявил RT председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Напомним, депутаты готовят законопроект, позволяющий детям передавать своим родителям пенсионные баллы в равных долях. Это позволит пожилым родителям, не накопившим достаточного количества баллов, выйти на пенсию быстрее или получать более высокую пенсию. Это хорошая возможность для тех, кто сталкивается с трудностями, которые не дают возможности выйти на расчетный вариант пенсии, отметил Рязанский.

«В этот момент дети могут как раз и провести эту процедуру для того, чтобы обеспечить родителю полномасштабный выпуск пенсии. Так что, в общем, мысль полезная», — убежден он.

Происходить все это должно на добровольной основе. Это не воровство и не мошенничество, а передача честно заработанных баллов, поэтому инициатива имеет право на осуществление, заключил председатель Союза пенсионеров.

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам могут поднять лимит пенсионных баллов.