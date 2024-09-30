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У предпринимателя из Свердловской области за ночь подожгли два внедорожника Infiniti

На Урале неизвестный поджег ночью две премиальные иномарки местного бизнесмена

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J.Kozak/Shutterstock/FOTODOM

У бизнесмена из Свердловской области ночью сгорел премиальный внедорожник марки Infiniti и пострадал второй. Об этом пишет агентство Ura.ru.

Поджог двух автомобилей, припаркованных у частного дома на улице Белореченской в Алапаевске, произошел ночью 29 сентября и попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, неизвестный подошел к иномаркам и облил капот одной из них легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поднес к кузову зажигалку.

В результате поджога огонь полностью уничтожил один внедорожник и перекинулся на второй автомобиль, который все-таки удалось спасти. Пожар чудом не задел близлежащий жилой дом, где в тот момент находились четыре человека, включая двух детей.

Юрист пострадавшего утверждает, что тот не знает, кто и почему поджег его автомобили. Чтобы найти поджигателя, он уже опубликовал в соцсетях запись с уличной камеры.

Ранее пенсионерка из Красноярска подожгла автомобиль соседей, устав от шума из-за ремонта в их квартире.

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