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Москвичам рассказали о погоде во вторник

Гидрометцентр: переменная облачность и до +20°C ожидается в Москве во вторник

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Алексей Майшев/РИА Новости

Переменная облачность, без осадков и температура до +20°C ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, днем в столице ожидается от +18°C до +20°C, а ночь на среду температура может опуститься до +7°C.

Ветер будет южный скоростью 3-8 м/с, а атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться от +17°C до +22°C. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс +5°C.

До этого синоптик Александр Ильин прогнозировал, что новая волна похолодания придет в Подмосковье к 28 и 29 сентября.

22 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пик потепления в Москве придется на 25 сентября. По его словам, в середине недели воздух в столице прогреется до 24°C.

Как отмечала специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, что в этом году россияне столкнулись с аномально теплой и засушливой погодой в первый осенний месяц. По ее словам, для столичного региона сентябрь выдался экстремально теплым — такой погоды не было с конца XIX века, а снег в отдельных регионах, например, в Красноярском крае, — следствие циклонов.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать бабье лето.

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