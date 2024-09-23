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В ГД заявили, что запрет пропаганды чайлдфри не коснется личного выбора граждан

В Госдуме заявили, что запрет чайлдфри не коснется личного выбора граждан

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Depositphotos

Законопроекты, направленные на запрет пропаганды движения чайлдфри, не коснутся личного выбора россиян. Об этом ТАСС сообщила одна из авторов инициативы, член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

Она подчеркнула, что речь идет именно о пропаганде идеологии бездетности, а не об образе жизни и выборе каждого человека.

«Учтем замечания, которые есть в заключении правительства, и уточним само понятие «отказ от деторождения», — заявила Аиткулова.

23 сентября правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри — отказа от деторождения. В документе указано, что за это собираются наказывать наравне с пропагандой нетрадиционных отношений и смены пола: штрафы для граждан составляют от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

Ранее в Кремле оценили предложение о запрете «чайлдфри» в России.

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