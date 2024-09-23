Три фигуранта «дела Wildberries» признали вину

Трое из 19 фигурантов «дела Wildberries» признали вину в неповиновении полицейским. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Фигуранты получили по 15 суток административного ареста за попытку проникнуть в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. В документах указано, что Зураб Эсмурзиев, Идрис Дакиев и Умар Малороев раскаялись в содеянном и подтвердили некоторые обстоятельства дела.

18 сентября шестерых мужчин задержали при попытке прорваться в НИИ Склифосовского и увезти бойца ММА Умара Чичаева, раненного при столкновении в офисе Wildberries.

Незадолго до этого основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали пять человек. В ходе расследования стрельбы у офиса Wildberries были арестованы около 30 человек, в том числе Владислав Бакальчук, которого тем не менее освободили 21 сентября.

Ранее журналисты выяснили, что один из участников конфликта у офиса Wildberreis служит в спецназе «Ахмат».