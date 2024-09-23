В Москве пресекли деятельность криптообменника с оборотом 200 млн рублей

В Москве пресекли деятельность банкиров, которые незаконно занимались криптовалютой. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, подозреваемые обналичивали деньги, продавали валюту без соответствующего разрешения.

Помимо этого, «работники» якобы оказывали услуги по переводу денег в другие страны в виде криптовалюты. Клиенты отправляли им нужную сумму для перевода, но на деле средства оставались у банкиров.

Чтобы не афишировать реальную деятельность, владельцы «прятались» за вывесками туристических фирм на Пресненской набережной. Желающие воспользоваться услугами связывались с ними через мессенджер.

«За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее одного процента от суммы перевода. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 миллионов рублей», — поделилась Волк.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый организатор находится под подпиской о невыезде. Сейчас правоохранители ищут соучастников и устанавливают обстоятельства.

Ранее россиянка прикидывалась серьезно больной в банке, чтобы отдать мошенникам девять млн рублей.