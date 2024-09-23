Беспилотник ВСУ атаковал город Губкин в Белгородской области

Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Предварительно, обошлось без пострадавших», — уточнил губернатор.

Гладков рассказал, что в результате падения беспилотника повреждены 10 легковых автомобилей и остекление шести квартир в трех многоквартирных домах. На месте происшествия работают оперативные службы.

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.