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Микроавтобус с 15 иностранными туристами перевернулся в Турции

IHA: 18 человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Турции

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Микроавтобус, который перевозил туристическую группу из 18 человек, попал в аварию в турецкой провинции Невшехир. Об этом сообщает агентство IHA.

«Микроавтобус перевернулся у города Аджигель провинции Невшехир после того, как водитель потерял управление на дождливой трассе», — говорится в сообщении.

По данным агентства, туристы возвращались в Анталью после поездки в Каппадокию. В результате инцидента пострадали 15 иностранных туристов, два водителя и гид.

15 сентября в Египте перевернулся автобус, половина пассажиров которого были россиянами. Всего пострадали более 40 человек, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Посольство РФ в Египте сообщило, что оказывает необходимое содействие гражданам России, пострадавшим в ДТП.

В туротрасли сообщили, что туристы купили экскурсию у «уличного» агентства. Из-за этого их расходы на лечение не будут покрыты медицинской страховкой, оформленной туроператорами.

Ранее в Турции от камнепада пострадали двое россиян.

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