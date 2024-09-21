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Семилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Петербурге

В Петербурге семилетний мальчик попал под колеса автомобиля

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Петербурге женщина на автомобиле сбила семилетнего ребенка. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 20 сентября возле одного из домов на улице Димитрова. Автомобиль Belgee X50 совершил наезд на маленького мальчика.

В результате произошедшего ребенка госпитализировали. Врачи подозревают у него перелом ноги.

Предварительно, автомобилем управляла 31-летняя местная жительница. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Петербурге женщину, ехавшую на электросамокате через пешеходный переход, сбил грузовик. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценили как тяжелое.

Ранее пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Бурятии.

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