Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине хотят обязать раскрывать личность авторов пророссийских пабликов

В Раде хотят обязать соцсети раскрывать личности админов пророссийских пабликов

close
Shutterstock

Верховная рада Украины обсуждает инициативу о раскрытии информации об авторах пророссийских пабликов в соцсетях. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, передает «Страна.ua».

«Одна из идей – это возложить ответственность на деанонимизацию при условии, если пользователи нарушают определенные уголовные статьи в социальных медиа», — сказал нардеп.

Власти могут начать требовать от соцсетей деанонимизации пользователей, которые «начинают заниматься распространением, в частности, российской пропаганды».

Речь идет не только о Telegram. При этом запрет самих платформ не обсуждается, добавил Юрчишин.

20 сентября украинским чиновникам, военнослужащим, а также работникам сектора безопасности и обороны запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах. Такое решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности.

Запрет не касается лиц, «для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей».

Ранее глава ГУР Буданов назвал Telegram проблемой для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами