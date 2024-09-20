На Украине хотят обязать раскрывать личность авторов пророссийских пабликов

Верховная рада Украины обсуждает инициативу о раскрытии информации об авторах пророссийских пабликов в соцсетях. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, передает «Страна.ua».

«Одна из идей – это возложить ответственность на деанонимизацию при условии, если пользователи нарушают определенные уголовные статьи в социальных медиа», — сказал нардеп.

Власти могут начать требовать от соцсетей деанонимизации пользователей, которые «начинают заниматься распространением, в частности, российской пропаганды».

Речь идет не только о Telegram. При этом запрет самих платформ не обсуждается, добавил Юрчишин.

20 сентября украинским чиновникам, военнослужащим, а также работникам сектора безопасности и обороны запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах. Такое решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности.

Запрет не касается лиц, «для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей».

Ранее глава ГУР Буданов назвал Telegram проблемой для Украины.