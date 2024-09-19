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Эксперт объяснила, как побороть страх перед путешествиями с плохим знанием языка

Лингвист Гуревич: не стоит убегать от практики общения за границей

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Языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ-тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич в интервью РИАМО объяснила, как побороть страх перед поездкой за границу со слабыми знаниями иностранного языка. Она подчеркнула, что каждый человек, встречающийся на пути, — это практика, которая лучше любого репетитора.

«Отнеситесь к таким моментам, особенно если вам неловко или страшно, как к исследованию. Сделайте шаг от своей личности и понаблюдайте, что происходит с вами и вашим собеседником. Сканируйте свое тело, отметьте свои эмоции, это поможет перестать волноваться в новой для вас ситуации», — посоветовала специалист.

Она добавила, что языковой возраст человека может быть небольшим, но глупым его это не делает никак.

Согласно исследованию Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», почти каждый третий россиянин (28%) испытывает добрую зависть к тем, кто знает английский язык и считает, что знать английский — это очень круто.

Каждый четвертый (20%) считает, что знать язык — мейнстрим, то есть хорошо, но ничего необычного в этом нет. 9% относятся к таким людям с уважением, так как понимают количество затраченных усилий. 8% считают, что знать английский — странно, поскольку на него тратится много времени, но зачастую он не используется в реальной жизни. Остальные (35%) относятся к таким людям нейтрально.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на репетиторов.

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