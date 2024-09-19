В Ливане сообщили о 608 пострадавших и 25 погибших при взрывах средств связи

Количество пострадавших в результате взрывов средств связи в Ливане 18 сентября увеличилось до 608, погибли 25 человек. Об этом сообщил глава минздрава Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции, передает Reuters.

«Двадцать пять погибших и 608 раненых в результате взрыва средств связи в среду», — сказал Абъяд.

18 сентября в разных районах Ливана пронеслась новая волна взрывов устройств военизированной группировки «Хезболла». Ливанские СМИ заявили о взрывах раций Icom, а также ноутбуков, телефонов и другой техники.

За день до этого у бойцов «Хезболлы» взрывались пейджеры. Тогда погибли 12 человек и около 2,8 тысяч получили ранения.

Как сообщала газета The New York Times, Израиль для операции против ливанской группировки создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан.

Ранее в Ливане запретили проносить пейджеры на борт самолетов.