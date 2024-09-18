Правовую помощь назвали важным инструментом поддержки многодетных семей

«Единая Россия» внесла законопроект о праве многодетных семей на бесплатную юридическую помощь, сообщает пресс-служба партии.

Право на бесплатную юридическую помощь будет у семей с тремя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, которые продолжают обучение.

В бесплатную юридическую помощь войдет правовое консультирование, составление заявлений и жалоб, представление интересов в суде, государственных и муниципальных органах.

Как отметил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев, бесплатная правовая помощь является важным инструментом поддержки многодетных семей, которых в России насчитывает более 2,4 млн.

«Юридические бюро и адвокаты смогут проконсультировать и помочь семьям составить правовые документы, в которых часто трудно разобраться без специального образования», — сказал он.

Также Якушев добавил, что проект закона устанавливает бесплатное представление государственными юридическими бюро и адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, интересов в судах по делам об установлении и оспаривании отцовства для всех граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи и являющихся истцами по такой категории дел.