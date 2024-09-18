Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правовую помощь назвали важным инструментом поддержки многодетных семей

Многодетным семьям могут дать право на бесплатную юридическую помощь

close
Максим Блинов/РИА Новости

«Единая Россия» внесла законопроект о праве многодетных семей на бесплатную юридическую помощь, сообщает пресс-служба партии.

Право на бесплатную юридическую помощь будет у семей с тремя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, которые продолжают обучение.

В бесплатную юридическую помощь войдет правовое консультирование, составление заявлений и жалоб, представление интересов в суде, государственных и муниципальных органах.

Как отметил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев, бесплатная правовая помощь является важным инструментом поддержки многодетных семей, которых в России насчитывает более 2,4 млн.

«Юридические бюро и адвокаты смогут проконсультировать и помочь семьям составить правовые документы, в которых часто трудно разобраться без специального образования», — сказал он.

Также Якушев добавил, что проект закона устанавливает бесплатное представление государственными юридическими бюро и адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, интересов в судах по делам об установлении и оспаривании отцовства для всех граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи и являющихся истцами по такой категории дел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами