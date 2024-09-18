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В Gold Apollo заявили, что не производили взорвавшиеся в Ливане пейджеры

Gold Apollo: компания не производила взорвавшиеся в Ливане пейджеры

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Mohamed Azakir/Reuters

Председатель правления тайваньской компании по производству пейджеров Gold Apollo Сюй Цингуан заявил, что компания не производила взорвавшиеся в Ливане пейджеры. Об этом сообщает информационный портал «Чжунтянь синьвэньван».

По его словам, поставкой пейджеров в Ливан занималась компания-дистрибьютор, которая легально использует логотип Gold Apollo. Сюй Цингуан уточнил, что взорвавшиеся пейджеры находятся в продаже менее двух лет. Партия устройств была произведена торговым партнером компании на фабрике в Ливане.

Сюй Цингуан уточнил, что Gold Apollo может инициировать международное судебное разбирательство.

До этого американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что тысячи пейджеров, которые взорвались у членов ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, были из недавно полученной партии.

Представитель «Хезболлы» сообщил, что у многих бойцов были такие устройства. По его словам, часть из них сильно нагревалась, поэтому от таких пейджеров отказывались.

Ранее аналитик сообщал, что взорвавшиеся пейджеры легко взломать и перегреть.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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