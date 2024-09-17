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Подросток жестоко избил девочку в лесу на Урале

E1.ru: на Урале подростка заподозрили в жестоком избиении девочки на опушке леса

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Depositphotos

На Урале подростка заподозрили в жестоком избиении знакомой 12-летней девочки в лесу. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, инцидент произошел 15 сентября в селе Мостовское Свердловской области. Школьница провожала подругу до остановки, но не вернулась домой. Родственники забеспокоились и начали ее искать.

Обнаружить девочку удалось лишь утром следующего дня на тропинке, расположенной на опушке леса. При этом ее телефон лежал в нескольких десятках метров на другой стороне дорожки.

Девочку доставили в медицинское учреждение в Екатеринбурге. Сообщается, что у ребенка пробита голова, сломана рука и ушибы на спине. Ей потребовалась операция.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В избиении ребенка заподозрили живущего по соседству подростка, который знал девочку.

Ранее напавшего на сверстников в Челябинске школьника доставили в психоневрологическую больницу.

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