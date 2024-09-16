Москвичей предупредили о надвигающемся похолодании

На этой неделе москвичей еще радует летняя погода, особенно в первые рабочие дни. Однако в этом сезоне это последняя теплая неделя – к столичному региону приближается похолодание, предупредила в беседе с 360.ru главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.

Днем в Москве температура воздуха поднимается в среднем до +25 градусов, ночью – до +14 градусов. С четверга погода начнет меняться, произойдет смена антициклонов и направления воздушного потока. Восточный ветер сменится на северо-западный, станет заметно холоднее, особенно – ночью.

«Уже к концу недели минимальная температура где-то в пределах 7-12 градусов, дневная температура — +15…+20. Все-таки для середины сентября это тоже очень хорошо», — отметила Позднякова.

На следующей неделе будет не так тепло, как сейчас, однако по-прежнему температура воздуха будет превышать норму, хоть и незначительно. Дожди могут пройти в последние пять дней сентября – до этого времени остается высокая пожароопасность, заключила синоптик.

В Гидрометцентре до этого сообщили, что в столице похолодает после 20-х чисел сентября. Однако, несмотря на это, в ближайшие недели температура все равно будет на 5-6°C выше многолетних значений сентября.

Ранее синоптики предупредили, что в некоторых регионах России заметно похолодает.