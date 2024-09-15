В Польше объявят режим стихийного бедствия

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем X (ранее Twitter) заявил о подготовке к введению в стране режима стихийного бедствия из-за наводнения.

Он отметил, что решение о подготовке постановления Совета министров о введении режима было принято после консультаций с соответствующими министрами и службами.

15 сентября сообщалось, что в разных городах Европы местные власти принимают меры по укреплению набережных из-за шторма «Борис». Некоторые населенные пункты остались без подачи электричества.

Также из-за наводнения в Чехии железнодорожное сообщение в Моравско-Силезском регионе оказалось почти полностью парализованным.

В СМИ уточнили, что из-за потопа поезда из Праги теперь следуют до Оломоуца, который находится значительно южнее Остравы. А поезда, прибывающие из Польши, заканчивают движение в городе Богумин, который находится севернее Остравы.

На юге Польши погодная ситуация тоже осложнилась наводнением из-за сильных дождей. По данным RMF FM, в некоторых регионах страны действует предупреждение об интенсивных дождях высшей (третьей) степени. По прогнозам специалистов, жителей ожидает «очень трудная ночь».

Ранее россиянка пропала во время шторма, но сама приплыла обратно.