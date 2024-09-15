В Чехии из-за наводнения перекрыли часть железных дорог

Из-за наводнения в Чехии железнодорожное сообщение в Моравско-Силезском регионе оказалось почти полностью парализованным. Об этом сообщило чешское агентство ČTK.

Корреспонденты указали, что в административном центре края, городе Остраве, а также в городе Богумин закрыли для движения автомагистраль D1. В Злинском крае перекрыли часть автомагистрали D55.

Наводнение случилось из-за затяжных дождей, которые продолжаются на юге Чехии с 12 сентября. Сильные осадки привели к повышению уровня воды в реках. По состоянию на утро 15 сентября из-за непогоды свет пропал в около 260 тыс. домов, а спецслужбы эвакуировали около 1,9 тыс. жителей.

В то же время на юге Польши погодная ситуация осложнилась наводнением из-за сильных дождей. По данным RMF FM, в некоторых регионах страны действует предупреждение об интенсивных дождях высшей (третьей) степени. По прогнозам специалистов, жителей ожидает «очень трудная ночь».

Ранее индийский город после наводнения заполонили крокодилы.