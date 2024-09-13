Кинолог объяснил, что такое трюковая дрессировка и зачем она нужна собаке

Каждый владелец собаки замечал, как она встает на задние лапы или складывает их перед мордой в «стеснительной позе». Все эти навыки можно освоить через трюковую дрессировку. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, такие тренировки нравятся практически каждому питомцу.

«Выученные команды питомец выполняет без ассоциаций с жесткой дисциплиной. Во время совместной работы с собакой укрепляется связь, улучшаются взаимоотношения. Собака получает положительные эмоции от хозяина и развивается при этом физически и умственно», — отметил Голубев.

Однако начинать такую дрессировку можно только после того, как питомец освоил необходимую базу: выучил свою кличку и главные запрещающие команды, научился ходить на поводке, носить намордник, а также останавливаться и подходить по зову хозяина.

До этого Голубев рассказал, какие собаки хуже всего поддаются дрессировке.

Со сложностями в обучении, по его словам, могут столкнуться хозяева гиперактивных и пугливых питомцев. Эти животные невнимательно относятся к командам, постоянно отвлекаются. К ним нужно быть особенно внимательными и чуткими, чтобы разобраться, что вызывает стресс, отметил эксперт.

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