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Вирусолог предупредил россиян о подъеме заболеваемости новым штаммом ковида

Вирусолог Аграновский: в РФ растет распространенность вариантов штамма FLiRT

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Depositphotos

В России растет сезонная заболеваемость коронавирусом, активно распространяются варианты штамма FLiRT с повышенной заразностью. Людям из групп риска важно вакцинироваться и соблюдать другие рекомендации врачей по профилактике, предупредил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Общественной Службой Новостей.

Осенью заболеваемость растет всегда – у людей снижается иммунитет при этом они начинают ездить в тесном транспорте, ходить на учебу и работу, контактов становится больше.

«Вместе все это может приводить к таким явлениям, которые мы наблюдаем. Тут нет ничего неожиданного. Это забота специалистов – следить за этим, секвенировать новые штаммы, выяснять, как они меняются, и что мы можем в этой ситуации сделать», — объяснил вирусолог.

Он призвал прислушиваться к рекомендациям врачей по вопросам ношения средств защиты от ковида – медицинских масок. Однако подчеркнул, что вопрос вакцинации решен – прививка может спасти жизнь, облегчив течение болезни и избавив человека от тяжелых последствий заражения.

«Если мы имеем антитела, мы легче перенесём болезнь, меньше вероятность постковидных синдромов и подобного рода неприятностей, — подчеркнул Аграновский. — Вакцинация позволяет спасти жизнь, а не сохранить в девственности реакцию ПЦР».

В Роспотребнадзоре объясняли, что вариант коронавируса FLiRT не последний, вирус научился очень быстро изменяться. Появляются все новые геноварианты в результате мутации вируса.

Врач ранее перечислил симптомы варианта коронавируса FLiRT.

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