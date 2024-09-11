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Космический корабль с россиянами и американцем вышел на околоземную орбиту

Корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами и американцем вышел на орбиту Земли

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Иван Тимошенко/Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

Российская ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту Земли корабль «Союз МС-26», в котором находятся два россиянина и американец. Космонавты и астронавт летят на Международную космическую станцию (МКС), пишет РИА Новости.

Старт произошел с космодрома Байконур. В составе экипажа «Союза» российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит.

В 22.33 ожидается стыковка к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. Миссия продлится 202 суток. Овчинин и Вагнер проведут на станции более 40 научных экспериментов, три из которых еще никогда не выполнялись на МКС. Также в декабре они должны выйти в открытый космос.

В настоящее время на станции находятся три российских космонавта и шесть американских астронавтов. Трое из них — россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон — вернутся на Землю 23 сентября на корабле «Союз МС-25».

10 сентября командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко сообщил о проведении отбора проб с поверхностей жилого модуля «Заря» в российском сегменте МКС для анализа микробиологической среды. Он отметил, что результаты проб будут тщательно исследованы на Земле.

Ранее впервые в истории к МКС были пристыкованы три пилотируемых корабля разных типов.

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