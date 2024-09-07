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В Минэнерго назвали условие эффективности строительства НПЗ в России

Цивилев: строительство НПЗ в РФ эффективно при вложениях в светлые нефтепродукты

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Global Look Press

Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что министерство готово предоставить поддержку инвесторам, решившим строить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

«Мы готовы искать инструменты поддержки строительства НПЗ в ДФО, если компании примут соответствующее инвестиционное решение», - сказал Цивилев.

Цивилев отметил, что на сегодняшний день Дальний Восток обеспечивается необходимым количеством топлива из других регионов страны. В среднесрочной перспективе ключевым фактором станет эффективность железнодорожной логистики. Однако, если инвесторы примут решение о строительстве новых НПЗ в ДФО, Минэнерго будет готово предоставить им необходимую поддержку.

Цивилев подчеркнул, что в современных условиях экономически выгодным является строительство НПЗ с высокой долей выпуска светлых нефтепродуктов. Это требует не только первичных, но и вторичных установок переработки.

Вопрос строительства новых перерабатывающих заводов в ДФО для устранения дефицита топлива в регионе активно обсуждается как на уровне региональных властей, так и на федеральном уровне. В числе рассматриваемых проектов - строительство НПЗ на Сахалине и модернизация существующих заводов.

Цивилев также отметил, что Россия успешно завершила процесс перенаправления своих энергетических ресурсов на Восток, и теперь перед ней стоит задача стабилизации показателей и гибкого управления экспортом.

Ранее в Минэнерго РФ опровергли проблемы с топливом в Москве после пожара на НПЗ.

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