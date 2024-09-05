Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Бишкека эвакуировали из-за сообщений о бомбе

24.kg: в бишкекском аэропорту «Манас» ищут взрывное устройство

close
РИА Новости

В аэропорту «Манас» ищут взрывное устройство после сообщения о минировании. Об этом сообщает 24.kg.

Сообщение о заложенной бомбе поступило сегодня, 5 сентября, примерно в 17:00 по местному времени.

«Из здания уже всех эвакуировали, территория оцеплена. Приостановлена регистрация на рейсы, но посадка и взлет самолетов проходят в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что после анонимного сообщения о заложенной бомбе полиция провела частичную эвакуацию пассажиров из парижского аэропорта Орли.

До этого в аэропорту Иркутска пассажир едва не сорвал вылет самолета, заявив о бомбе в своей сумке.

Сделавшего громкое заявление мужчину задержали, и он признался, что совершил опрометчивый поступок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне конфликта с представителем авиакомпании.

Ранее в аэропорту Омска объявили эвакуацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами