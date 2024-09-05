Аэропорт Бишкека эвакуировали из-за сообщений о бомбе

В аэропорту «Манас» ищут взрывное устройство после сообщения о минировании. Об этом сообщает 24.kg.

Сообщение о заложенной бомбе поступило сегодня, 5 сентября, примерно в 17:00 по местному времени.

«Из здания уже всех эвакуировали, территория оцеплена. Приостановлена регистрация на рейсы, но посадка и взлет самолетов проходят в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что после анонимного сообщения о заложенной бомбе полиция провела частичную эвакуацию пассажиров из парижского аэропорта Орли.

До этого в аэропорту Иркутска пассажир едва не сорвал вылет самолета, заявив о бомбе в своей сумке.

Сделавшего громкое заявление мужчину задержали, и он признался, что совершил опрометчивый поступок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне конфликта с представителем авиакомпании.

Ранее в аэропорту Омска объявили эвакуацию.