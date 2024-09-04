Российские таможенники обнаружили тысячи живых муравьев в заграничных посылках

В Москве сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ обнаружили посылки с живыми насекомыми, которые прибыли из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В декларации было указано, что в коробках пересылают «детские игрушки и печенье», но сканирование их содержимого показало другое — в специальных инкубаторах в Россию приехали тысячи живых муравьев. Всего в посылке была запечатанная специальным образом 171 пробирка с муравьями-капканчиками, муравьями-фуражирами, тропическими древоточцами и другими видами насекомых.

После проведенной экспертизы таможенники приняли решение вернуть посылку с живым материалом отправителю.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в международных отправлениях разрешено пересылать живых пчел, пиявок и шелковичных червей, но муравьи в этот перечень не входят.

«В отношении нарушителей могут быть возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение запретов и ограничений», — подчеркнули в ФТС.

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