Авиабомбу весом 100 кг обезвредили российские пиротехники

В Калининградской области пиротехники обезвредили недавно обнаруженный боевой снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Авиабомбу случайно нашел местный житель недалеко от поселка Поваровка в Зеленоградском районе области 3 сентября.

«Специалисты Невского спасательного центра вывезли и уничтожили на полигоне фугасную авиабомбу весом 100 килограммов», — рассказали в ведомстве.

Также в МЧС уточнили, что с начала 2024 года на территории региона были обнаружены и уничтожены 113 аналогичных взрывоопасных предметов.

До этого в Петербурге во время земляных работ нашли немецкую авиабомбу. Боеприпас, пролежавший в грунте более 80 лет, аккуратно извлекли и вывезли на специальный полигон для уничтожения.

Ранее в Челябинске обнаружили ржавый танковый снаряд.