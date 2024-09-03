Украинский беспилотник сбили над приграничным регионом России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Инцидент произошел в 11.10 по московскому времени. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории РФ с помощью дрона самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.

3 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма.

В ночь на 1 сентября дежурные средства ПВО России в течение ночи перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над 15 российскими регионами.

До этого в МЧС России заявили, что более 1400 человек покинули районы пограничья Курской области за минувшую неделю.

Ранее эксперт назвал незамысловатое, но эффективное оружие против дронов.