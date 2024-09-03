В деле о мошенничестве в московском миграционном центре появилось два фигуранта

Фигурантами дела о мошенничестве в центре временного содержания мигрантов в Сахарово стали два инспектора. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, пишет ТАСС.

По данным источников канала «112», сотрудники центра создали своеобразный стартап. Они помогали подопечным устроить свидание, или и пораньше уехать на родину. Отмечается, что в поле зрения силовиков попал инспектор в сфере миграции Московского главного управления полиции Рудик Т. и делопроизводитель Ольга А.

По версии следствия, у подельников были помощники, которые прямо у Центра предлагали мигрантам услуги по организации свиданий и ускорению отправки домой. Свидание стоило 5000 рублей, отправка — 30 тысяч.

Подозреваемых допрашивают, выясняют, скольким иностранцам они уже успели «помочь». Столичный СК возбудил дело по статье «Мошенничество».

Утром 3 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин созвал срочное совещание с главами региональных следственных управлений, которое будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов. По словам журналистов, среди прочего регионы должны были доложить главе СК о работе с преступлениями, совершенными мигрантами, а также о работе с задержанными по их отправке в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее Бастрыкин рассказал, сколько мигрантов отправили на СВО.