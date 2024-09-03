На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Марий Эл»

Ozon запустил новую региональную витрину совместно с «Бизнес-инкубатором Республики Марий Эл» при поддержке правительства республики, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Теперь предприниматели, производящие товары в регионе, смогут разместить их на специальной витрине и получить дополнительное продвижение.

«Мы рады, что правительство республики поддержало инициативу по открытию витрины с товарами из Марий Эл. С запуском витрины местные производители получат доступ к 51 млн наших покупателей по всей стране и получат дополнительный инструмент для продвижения своих товаров», — отметил заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич.

В компании уточнили, что разместить свои товары на витрине может любой предприниматель с местным производством. Для размещения на площадке нужно будет подать заявку на сайте «Бизнес-инкубатора Республики Марий Эл».

Сейчас на витрине представлены различные товары для развития детей, а также украшения для дома от локальных ремесленников и мед от местных пчеловодов. При этом ассортимент витрины будет постоянно расширяться.

Напомним, Ozon в сотрудничестве с региональными властями и центрами «Мой бизнес» начал запускать региональные витрины еще в 2022 году. «Сделано в Марий Эл» станет еще одной витриной, запущенной для поддержки местных предпринимателей. Проект реализуется в рамках программы поддержки отечественных товаров «Сделано в России».