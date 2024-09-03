Путин рассказал о газопроводе из РФ в КНР через Монголию

Проект газопровода из России в Китай через Монголию проходит государственную экспертизу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Слова главы государства передает «Интерфакс».

В ходе совместного заявления по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом Путин назвал хорошими перспективы для сотрудничества в газовой сфере.

«Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз-Восток» протяженностью почти 1000 километров, который соединит Россию, Монголию и Китай», — сказал российский лидер.

Он также добавил, что «в настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду».

Владимир Путин прибыл в Монголию накануне, 2 сентября. Утром 3 сентября он приехал на встречу с Хурэлсухом на «Аурусе». Монгольский лидер лично встретил российского коллегу на центральной столичной площади Сухэ-Батора, где находятся резиденции всех главных государственных структур Монголии.

Путина поприветствовали почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековые доспехи ярких мундирах. К прибытию почетного гостя у дворца подняли флаги России и Монголии, прозвучали гимны обеих стран.

Ранее Путин пригласил президента Монголии в Россию.