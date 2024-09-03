Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о газопроводе из РФ в КНР через Монголию

Путин: проект газопровода из России в КНР через Монголию проходит госэкспертизу

close
Yang Shiyao/Global Look Press

Проект газопровода из России в Китай через Монголию проходит государственную экспертизу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Слова главы государства передает «Интерфакс».

В ходе совместного заявления по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом Путин назвал хорошими перспективы для сотрудничества в газовой сфере.

«Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз-Восток» протяженностью почти 1000 километров, который соединит Россию, Монголию и Китай», — сказал российский лидер.

Он также добавил, что «в настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду».

Владимир Путин прибыл в Монголию накануне, 2 сентября. Утром 3 сентября он приехал на встречу с Хурэлсухом на «Аурусе». Монгольский лидер лично встретил российского коллегу на центральной столичной площади Сухэ-Батора, где находятся резиденции всех главных государственных структур Монголии.

Путина поприветствовали почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековые доспехи ярких мундирах. К прибытию почетного гостя у дворца подняли флаги России и Монголии, прозвучали гимны обеих стран.

Ранее Путин пригласил президента Монголии в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами