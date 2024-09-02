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В минюсте Грузии рассказали, сколько НКО обратились за регистрацией иноагентом

В минюст Грузии обратились 469 НКО за регистрацией по закону об иноагентах

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Irakli Gedenidze/Reuters

Первый заместитель министра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили заявил, что в ведомство поступило 469 обращений некоммерческих организаций (НКО) для регистрации по закону об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в Доме юстиций до сих пор не прошла очередь, ведомство огласит окончательное число желающих зарегистрироваться иноагентом в конце дня.

До этого стало известно, что Конституционный суд Грузии объединит иски о запрете закона об иноагентах, поданные президентом страны, депутатами и неправительственными организациями.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее США приостановили выделение помощи Грузии.

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